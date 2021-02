Hà Nội chỉ bắn pháo hoa 1 điểm vào đêm giao thừa

"Công an quận xem xét các căn cứ xem có đủ để xử lý hình sự không" Liên quan đến 2 trường hợp bệnh nhân khai báo quanh co tại Q.Nam Từ Liêm là bệnh nhân 1722 và bệnh nhân 2009, lãnh đạo quận cho biết mới chỉ ban hành quyết định xử phạt hành chính với bệnh nhân 2009, còn bệnh nhân 1722 "chưa đủ căn cứ xử phạt", vì bệnh nhân nêu lý do "tâm lý hoang mang", "lúc quên, lúc nhớ", chứ không phải cố tình khai báo không trung thực. Do đó, đối với bệnh nhân 1722, ông Chử Xuân Dũng cho biết sẽ giao Tổ truy vết của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố phối hợp với Tổ thông tin đáp ứng nhanh của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, để sử dụng biện pháp công nghệ làm rõ các giao dịch điện thoại giữa các bệnh nhân. Vì vậy, quận cần động viên bệnh nhân khai báo cụ thể, chính xác. Đối với bệnh nhân 2009, ông Dũng yêu cầu "tiếp tục hoàn thiện hồ sơ" ngoài xử phạt hành chính, "bởi gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống người dân trên địa bàn, ảnh hưởng kinh tế của thành phố khi phải lấy mẫu xét nghiệm nhiều người dân trong khu chung cư...". "Công an quận xem xét các căn cứ xem có đủ để xử lý hình sự không. Phải làm nghiêm", ông Dũng yêu cầu.