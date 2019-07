Thực nghiệm lại vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Sáng 16.7, đại tá Tráng A Tủa, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên và một số đơn vị nghiệp vụ thực nghiệm lại vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại , để phục vụ điều tra.

Vụ nữ sinh giao gà: Những ly kỳ, bí ẩn chưa lời giải đáp

Để phục vụ công tác thực nghiệm, Công an tỉnh Điện Biên đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an địa phương bảo đảm an ninh. Ngoài ra, phía Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên cũng cử kiểm sát viên kiểm sát quá trình thực nghiệm.

Việc thực nghiệm diễn ra tại một số địa điểm được xác định là hiện trường của vụ án. Trong đó, nhà của bị can Bùi Văn Công tại đội 11, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, Điện Biên) được xác định là hiện trường chính.

Bị can Hùng thực nghiệm lại vụ án Ảnh Đ.V

Một lãnh đạo Công an xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) cho biết, quá trình thực nghiệm sẽ kéo dài nhiều ngày. Trong ngày hôm nay, bị can Lường Văn Hùng (1 trong 8 bị can tham gia bắt giữ, hiếp dâm và sát hại nữ sinh), được Công an dẫn giải tới hiện trường đầu tiên để làm công tác thực nghiệm.

“Khoảng 8 giờ 30, quá trình thực nghiệm vụ án được diễn ra. Trong ngày hôm nay, Lường Văn Hùng sẽ được cho thực nghiệm đầu tiên, các bị can khác sẽ tiếp tục được dẫn giải tới vào ngày hôm sau. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại nhà Bùi Văn Công, tranh thủ nghỉ ngơi, ăn trưa và sẽ tiếp tục cho Hùng thực nghiệm vào chiều nay, 16.7”, vị lãnh đạo cho hay.

Nơi phát hiện thi thể nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên Ảnh T.C

Trước đó, liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi phụ mẹ giao gà vào dịp tết Nguyên đán 2019 gây rúng động dư luận, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 9 bị can được xác định liên quan trực tiếp đến vụ án.

9 bị can gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú tại huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo).

Các bị can này bị khởi tố về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy, và không tố giác tội phạm.

Nữ sinh Cao Mỹ Duyên trước khi bị sát hại Ảnh Công an cung cấp

Đến ngày 25.5, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam chính mẹ đẻ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên là bà Trần Thị Hiền (44 tuổi) để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên đã cơ bản được làm sáng tỏ. Chính đường dây tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy của mẹ nữ sinh Duyên là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân.