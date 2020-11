Thuê 21 ô tô rồi làm giả giấy tờ, đem thế chấp, lĩnh 30 năm tù giam

Bị vây bắt, một nghi phạm buôn bán ma túy ở Nghệ An đã dùng súng quân dụng bắn vào lực lượng công an để tẩu thoát, nhưng đã bị khống chế, bắt giữ.

Liên quan vụ lộ đề thi kỳ thi tuyển công chức tại Phú Yên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố thêm 8 bị can, nâng tổng số bị can trong vụ án này lên con số 15.