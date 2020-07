Thuê ô tô lên Đà Lạt móc túi du khách

Ngày 27.7, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ để xử lý 7 nghi can từ các tỉnh, thành khác đến địa bàn TP.Đà Lạt móc túi, trộm cắp tài sản của du khách.

Các nghi can móc túi bị đưa đến thực nghiệm lại hiện trường tại siêu thị BigC - Đà Lạt Ảnh: G.B

Theo điều tra ban đầu, sáng 23.7, từ TP.HCM, 7 nghi can gồm: Nguyễn Thị Hồng (48 tuổi, quê Quảng Ngãi), Lê Hữu Lộc (46 tuổi, quê Tiền Giang), Đặng Thị Chi Mai (69 tuổi, trú TP.HCM), Huỳnh Tăng Bình (50 tuổi, quê Hà Nội), Nguyễn Thị Vân (41 tuổi, trú Hà Nội), Vũ Thị Thanh Hải (55 tuổi, quê Đồng Nai) và La Thị Nhung (33 tuổi, quê An Giang) lên đường đến Đà Lạt. Trong số này, Hồng và Lộc đi xe khách, những nghi can còn lại thuê ô tô để đến TP.Đà Lạt.

Các nghi can móc túi du khách tại nhiều khu du lịch ở Đà Lạt Ảnh: G.B

Để tránh bị phát hiện, Hồng và Lộc ở chung 1 khách sạn, 5 người còn lại và tài xế ở 1 khách sạn khác. Dàn cảnh để móc túi Tối 23.7, các nghi can vào siêu thị BigC - Đà Lạt để "săn mồi". Đến quầy rau, phát hiện chị P.T.L.Q (28 tuổi, ngụ Đà Lạt) đang chọn mua hàng, 2 người trong nhóm móc túi giả vờ va chạm, xô đẩy chị Q. Tiếp đó, 4 người khác kéo đến tạo đám đông làm chị Q. mất tập trung và một người trong nhóm nhanh tay móc giỏ xách lấy 1 điện thoại di động iPhone của chị Q.

Thực nghiệm hiện trường các đối tượng móc túi trong Khu du lịch Đường hầm điêu khắc Ảnh: G.B

Sáng 24.7, cũng "trong vai" du khách, các nghi can tiếp tục đến khu du lịch Đường hầm điêu khắc (ở thắng cảnh hồ Tuyền Lâm ) để móc túi khách du lịch.

Với thủ đoạn tương tự, các nghi can móc trộm ví của bà N.V.A. (48 tuổi, du khách Hà Nội), trong ví có 26 triệu đồng, 100 USD, 20 EURO cùng một số giấy tờ khác. Nhóm này lấy hết tiền, còn lại thì vứt bên đường.

Các nghi can móc túi bị đưa lại hiện trường trước khu du lịch Đường hầm điêu khắc Ảnh: G.B

Nhận được tin báo của bị hại, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Lạt vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định được các nghi can nói trên.

Ngày 25.7, Đội CSHS đưa các nghi can về làm việc, riêng Hồng và Huy đã lên xe khách để về TP.HCM. Đội CSHS phối hợp Trạm CSGT Mađaguôi (H.Đạ Huoai, Lâm Đồng) bắt giữ và di lý cả hai về Đà Lạt để phục vụ điều tra.

Tang vật vụ móc túi Ảnh: G.B

Tại cơ quan công an, các nghi can khai ngoài 2 vụ móc túi du khách nói trên đã thực hiện nhiều phi vụ khác trên địa bàn TP.Đà Lạt và siêu thị BigC - Đà Lạt. Hiện Công an TP.Đà Lạt đang tiếp tục điều tra các nghi can này cũng như đều tra xác định tài xế có phải đồng phạm hay không.