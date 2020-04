Thượng tá Phan Văn Triều giữ chức Trưởng Công an TP.Tây Ninh

Đại tá Trần Văn Luận, phó Giám đốc Công an tỉnh (trái), trao quyết định bổ nhiệm của Bộ Trưởng Bộ Công an cho trung tá Nguyễn Trung Thái Ảnh: Ngọc Hà Tại buổi lễ, trung tá Ngô Thiên Nga, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh, công bố 2 quyết định bổ nhiệm. Trong đó, thượng tá Phan Văn Triều (46 tuổi, ngụ TX.Trảng Bàng), Trưởng Phòng CSGT Công an Tây Ninh , được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP.Tây Ninh.

Trung tá Nguyễn Trung Thái (43 tuổi, ngụ H.Tân Biên), Phó trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Tây Ninh, được bổ nhiệm chức vụ Giám thị Trại Tạm giam, Công an tỉnh Tây Ninh.