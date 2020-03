Bộ Công an bổ nhiệm hai Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận

Chiều 12.3, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nhân sự tại Công an tỉnh Bình Thuận Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Đinh Kim Lập, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận và đại tá Trần Văn Mười, Trưởng Công an TP.Phan Thiết, cùng giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Giám đốc Công an Bình Thuận Trần Văn Toản tặng hoa cho hai cấp phó của mình là đại tá Trần Văn Mười (bìa trái) và đại tá Đinh Kim Lập Ảnh: C.T.V

Đại tá Đinh Kim Lập (56 tuổi, quê quán xã Hồng Phong, H.Bắc Bình, Bình Thuận) từng là Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận, sau đó được điều động làm Trưởng Công an H.Tuy Phong. Năm 2017, đại tá Lập được điều động quay trở lại làm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Trần Văn Mười (53 tuổi, quê xã Hàm Chính, H.Hàm Thuận Bắc) từng giữ chức Phó trưởng Công an H.Hàm Thuận Bắc, Trưởng Công an H.Hàm Thuận Nam. Năm 2019, đại tá Trần Văn Mười được Bộ Công an bổ nhiệm làm Trưởng Công an TP.Phan Thiết.