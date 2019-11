Đại tá Lê Việt Thắng làm Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu

Sáng 14.11, tại Công an tỉnh Bạc Liêu, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành , Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Lê Việt Thắng (47 tuổi, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu