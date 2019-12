Thường trực Ban Bí thư: 'Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ thôi'

Ông Vượng đặc biệt nhấn mạnh kết quả việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, gắn với xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Theo ông Vượng, với việc thu gọn đầu mối, hàng trăm ngàn biên chế, tiết kiệm cho ngân sách hàng chục ngàn tỉ đồng dù chỉ là bước đầu nhưng rất quan trọng, để khẳng định khi đã có chủ trương rõ, biện pháp rõ và với quyết tâm cao, nỗ lực lớn đã mang lại hiệu quả rõ nét, thiết thực.

“Đây là vấn đề cực khó. Không phải lần này là lần đầu tiên Đảng ta mới làm. Trước đây đã có nhiều chủ trương nhưng cứ nói giảm đầu mối thì đầu mối tăng, bộ máy cồng kềnh thêm; cứ nói giảm biên chế, thì biên chế tăng. Nhưng vừa qua chúng ta làm quyết liệt”, ông Vượng nói thêm.

“Đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Chúng ta đang đi đúng hướng và có hiệu quả, tác động tích cực đến công tác lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; tình trạng "chạy chức", "chạy quyền" bước đầu được kiềm chế, ngăn chặn”, ông Vượng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Thường trực Ban Bí thư, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần lưu ý trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng, trong đó có việc chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ chưa được như mong muốn. Những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn diễn biến phức tạp.

Về nhiệm vụ trong năm 2020 và thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đặc biệt lưu ý, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần chủ động, tích cực hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là tham mưu chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trước hết là công tác nhân sự.

Ông Vượng cho biết, ông muốn nói nhiều về vấn đề chuẩn bị nhân sự cấp ủy ở nhiệm kỳ tới vì đây cơ quan lãnh đạo, người lãnh đạo, người đứng đầu các cấp các ngành, "chỉ có đội ngũ cán bộ cấp ủy đủ tiêu chuẩn mới đủ khả năng tổ chức thực hiện thật tốt đường lối của nhiệm kỳ này".

“Cán bộ là vấn đề quyết định, là then chốt của then chốt. Do vậy, chúng ta phải đặc biệt chú ý. Đây là thực tiễn và thời sự . Thành bại là do cán bộ. Thành trì xã hội chủ nghĩa cả hệ thống Đông Âu như vậy ai cũng tưởng rằng không bao giờ đổ mà "cơ đồ đổ xuống biển sâu. Có nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản là nguyên nhân công tác cán bộ, là người đứng đầu", ông Vượng nói.