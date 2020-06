Thượng úy cảnh sát nổ súng trong quán nhậu do mâu thuẫn

Sáng 12.6, Công an tỉnh Bình Dương có thông báo chính thức về vụ việc một thượng úy cảnh sát khu vực nổ súng trong quán nhậu làm 1 người bị thương.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 3.6, thượng úy Đàm Đức Nam (30 tuổi), cảnh sát khu vực thuộc Công an P.Thuận Giao (TP.Thuận An, Bình Dương) đi ăn uống cùng bạn bè tại một quán ăn tại KP.Đông A (P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, Bình Dương).

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, giữa thượng úy Nam và 2 người là anh N.T.H và N.L.H (cùng ngụ TP.Thuận An) cũng đến quán này ăn uống, xảy ra mâu thuẫn. Khi Nam cùng nhóm bạn ra về, thì N.T.H và N.L.H đợi ở cổng quán.

Hai bên đôi co, N.T.H và N.L.H cầm vỏ chai bia ném về phía Nam nhưng không trúng, Nam bỏ chạy, rồi dùng súng công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su bắn 2 phát về phía chân N.T.H và N.L.H, ở cự ly khoảng 3 m, làm N.T.H bị thương ở đùi trái, còn N.L.H bỏ chạy khỏi hiện trường.