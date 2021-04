Thường vụ Quốc hội quyết định mở rộng TP.Huế gấp gần 4 lần

Theo tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tại phiên họp, Chính phủ đề nghị mở rộng TP.Huế theo hướng: điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 2 xã (Thủy Vân, Thủy Bằng) thuộc TX.Hương Thủy; 2 phường (Hương Hồ, Hương An) và 4 xã (Hương Thọ, Hương Phong, Hương Vinh, Hải Dương) thuộc TX.Hương Trà; 4 xã (Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh) và thị trấn Thuận An thuộc H.Phú Vang về TP.Huế quản lý.