Thủy điện Lai Châu, Lào Cai đồng loạt xả lũ đón mưa bão số 4

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, 19.8, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT), xác nhận Thủy điện Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đang vận hành 5 cửa xả lũ để ứng phó với đợt mưa do ảnh hưởng của bão số 4.

Các cửa xả lũ của Thủy điện Lai Châu bắt đầu được mở từ 15 giờ chiều 18.8, tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ chứa. Trước đó, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp với các chuyên gia và đơn vị quản lý hồ để đưa ra quyết định thủy điện Lai Châu mở cửa xả lũ

Đến 9 giờ sáng nay, chiều cao thượng lưu của hồ thủy điện Lai Châu đạt 294,82 m; chiều cao hạ lưu là 208,35 m. Nước về hồ đạt lưu lượng bình quân là 4.766 m3/giây; lưu lượng xả là 4.869 m3/giây. Trong đó, lưu lượng chạy máy phát điện là 1.574 m3/giây; lưu lượng xả tràn là 3.295 m3/giây.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do mưa lớn liên tục trong những ngày vừa qua khiến lũ từ thượng nguồn đổ về hồ thủy điện Bắc Hà tăng nhanh. Thủy điện này đang tiến hành xả lũ với lưu lượng qua 2 tổ máy và chảy qua đập tràn với lưu lượng 8.000 - 1.500 m3/giây.

3, lưu vực rộng 3.465 km2. Nhà máy thủy điện Bắc Hà có công suất 90 MW, lớn nhất trong các thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai; dung tích hồ chứa lên là 171 triệu m, lưu vực rộng 3.465 km

Cũng theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, quyết định xả lũ của thủy điện này nhằm sẵn sàng ứng phó với đợt mưa lớn trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 20 - 22.8, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 4 , khu vực Đông Bắc có mưa to, phổ biến 50 - 150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.

Dự báo từ chiều 20.8 đến ngày 22.8, khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to, phổ biến 100 - 200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt. Các khu vực khác ở đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to, phổ biến từ 40 - 80 mm/đợt.