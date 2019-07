Thủy điện xả nước gây chết người phải bồi thường 650 triệu đồng

Sáng 10.7, ông Đậu Văn Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, Nghệ An), cho biết đại diện Nhà máy thủy điện Nậm Nơm đã thống nhất bồi thường cho gia đình nạn nhân tử vong do bị nước cuốn trôi khi thủy điện xả nước 650 triệu đồng. Đây là kết quả cuối cùng sau 3 lần thương lượng về mức bồi thường thiệt hại giữa đại diện gia đình nạn nhân và đại diện nhà máy thủy điện.

Ông Hiệp cũng cho biết, liên quan đến trách nhiệm của thủy điện trong việc xả nước phát điện nhưng không thông báo, Công an huyện Tương Dương vẫn đang điều tra để xử lý.

Như Thanh Niên thông tin, chiều 23.5, anh Vi Văn May (34 tuổi, ngụ xã Xá Lượng) cùng em trai là anh Vi Văn Thân (ngụ cùng xã) chèo thuyền đánh cá phía dưới đập thủy điện Nậm Nơn. Bất ngờ, thủy điện này xả nước để điều tiết, phát điện khiến thuyền của anh em anh May bị lật. Hậu quả, anh May bị nước cuốn tử vong, anh Thân may mắn bơi được vào bờ an toàn.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa thi thể anh May đến thủy điện Nậm Nơm yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong việc xả nước không thông báo cho người dân biết theo quy định. Trả lời báo chí, đại diện nhà máy thủy điện này thừa nhận, do thấy lượng nước trong hồ không lớn nên nhân viên vận hành đã chủ quan, không phát thông báo cảnh báo cho người dân hạ du.