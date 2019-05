Thủy điện thừa nhận đã chủ quan trong khi xả nước khiến người dân chết đuối

Chiều 24.5, ông Kha Văn Ót, Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An), cho biết UBND huyện này đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ một người dân tử vong do lật thuyền dưới chân đập Thủy điện Nậm Nơn do thủy điện này bất ngờ xả nước.

Liên quan đến vụ việc, trả lời báo chí, ông Nguyễn Quốc Toản, Phó tổng giám đốc điều hành Công ty CP Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An (chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Nơn), thừa nhận: “Do chủ quan trong điều tiết lượng nước hồ chứa, nghĩ lượng nước không lớn, nên anh em không phát thông báo". Ông Toản cũng cho biết, hiện cơ quan điều tra đang vào cuộc để điều tra quy trình vận hành của kíp trực.

Ông Chương Văn Thành, Trưởng bản Xiêng Hương (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương), cho biết lâu nay, trước khi xả nước, thủy điện Nậm Nơn đều điện báo cho trưởng bản để phát loa thông báo, đồng thời cử 2 - 3 người đi kiểm tra khu vực chân đập rồi hú còi phát tín hiệu và khoảng 30 phút sau mới xả. Tuy nhiên, chiều 23.5, thủy điện này xả nước nhưng không có thông báo.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 23.5, anh Vi Văn May (34 tuổi, ngụ xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) cùng em trai là anh Vi Văn Thân đang chèo thuyền đánh cá phía dưới đập thủy điện Nậm Nơn (đóng ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) thì nhà máy này bất ngờ xả nước. Nước chảy quá mạnh đã khiến thuyền bị lật, anh Thân bơi được vào bờ, còn anh May bị nước cuốn tử vong.

Cho rằng nhà máy xả nước không thông báo nên người thân sau đó đã mang thi thể anh May đến nhà máy để yêu cầu làm rõ trách nhiệm. Đến 2 giờ ngày 24.5, sau khi lãnh đạo huyện Tương Dương và nhà máy cam kết sẽ điều tra làm rõ trách nhiệm việc xả nước và bước đầu nhà máy hỗ trợ gia đình anh May 40 triệu đồng để lo mai táng, người thân mới đưa thi thể anh May về nhà.