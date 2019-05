Thủy điện xả nước gây lật thuyền, 1 người tử vong

Tối 23.5, ông Lương Văn Phan, Chủ tịch UBND xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, địa phương này vừa có 2 người dân gặp nạn do thuyền bị lật khi thủy điện xả nước để phát điện, khiến 1 người bị tử vong. Nạn nhân là Vi Văn May (34 tuổi, ngụ xã Xá Lượng).