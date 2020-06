Tịch thu hàng hóa và phương tiện vận chuyển của đoàn xe 'vua' Âu Châu

Ngày 16.6, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại Âu Châu (viết tắt Công ty Âu Châu, trụ sở đặt tại xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Cụ thể, ngoài mức xử phạt hành chính 90 triệu đồng về hành vi “ kinh doanh hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên”, UBND tỉnh Đồng Nai còn áp dụng hình phạt bổ sung tịch thu toàn bộ số than đá (gần 728 tấn) cùng 13 xe đầu kéo và 11 rờ-moóc của Công ty Âu Châu để tổ chức bán đấu giá sung công quỹ.

Đối với 14 xe đầu kéo và 16 rơ moóc mà Công ty Âu Châu thuê từ 3 công ty khác để vận chuyển hàng hóa (gồm: Công ty TNHH Ngọc Minh Anh, Công ty TNHH thương mại Hào Bàng và Công ty TNHH MTV quốc tế Chailease), UBND tỉnh Đồng Nai xem "đây là phương tiện bị sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu để nộp ngân sách nhà nước".

Số phương tiện cho thuê này tương ứng với số tiền gần 14 tỉ đồng. Khi nào Công ty Âu Châu nộp đủ số tiền này vào ngân sách nhà nước thì tiến hành trả phương tiện cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp.

Như Thanh Niên đã thông tin, khuya 14.4, Công an tỉnh Đồng Nai huy động lực lượng nhiều phòng ban phối hợp Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) kiểm tra các xe đầu kéo chở than đá trên tỉnh lộ 25B (H.Nhơn Trạch) và bắt giữ 27 đầu kéo cùng rờ-moóc, chủ yếu là phương tiện của Công ty Âu Châu. Tổng số than đá trên các phương tiện gần 728 tấn được Công ty Âu Châu vận chuyển từ cảng Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) về cho Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3).

Đây là đoàn xe "vua" mà dư luận nghi ngờ có sự "bảo kê" vì trong suốt một thời gian dài nhiều tài xế điều khiển phương tiện của công ty này thường xuyên vi phạm giao thông như lấn làn, vượt đèn đỏ... nhưng không hề bị xử lý.

Sau đó, Công an H.Nhơn Trạch cũng đã ra 54 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 550 triệu đồng về các lỗi chủ phương tiện không thực hiện đúng quy định của nhà nước về quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường; tài xế chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép, không có giấy phép lái xe... Tiếp đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai căn cứ vào các vi phạm trên ra quyết định tịch thu hàng hóa, tịch thu phương tiện theo quy định pháp luật.