Tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở ở Quảng Nam

Phụ nữ, trẻ em cõng hàng cứu trợ trèo núi dựng đứng vì 3.000 người bị cô lập

Kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học thủy lợi miền Trung - Tây nguyên cũng cung cấp thông tin hiện H.Nam Trà My còn có 15 điểm nguy cơ cao sạt trượt tập trung tại các xã Trà Leng, Trà Vân, Trà Mai, Trà Don... Ở H.Bắc Trà My có khoảng 30 điểm nguy cơ cao tập trung tại TT.Trà My, xã Trà Bui, Trà Sơn, Trà Giáp, Trà Giác. Tại H.Phước Sơn còn khoảng 13 điểm nguy cơ cao tập trung tại TT.Khâm Đức, xã Phước Lộc, xã Phước Thành, Phước Xuân... Riêng H.Tây Giang, có một điểm nguy cơ sạt trượt tại các xã A Tiêng, A Vương, Ch’ơm, Lăng, Dang, Bhale...