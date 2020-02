Tiền Giang: Cảnh sát nổ súng triệt phá trường gà

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 15 ngày 13.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), Phòng Cảnh sát cơ động (PK02) và Công an xã Trung An bất ngờ ập vào khu vườn dừa ở ấp 2, xã Trung An (TP.Mỹ Tho) nổ súng trấn áp trường gà