Khởi tố vụ án công an nổ súng triệt phá trường gà làm 1 người tử vong

Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ công an nổ súng triệt phá trường gà làm 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Hiện trường vụ việc - ẢNH: LÊ LANG ẢNH: LÊ LANG Hiện trường vụ việc