Tiền Giang: Gần 100 'quái xế' tụ tập đua xe trái phép trên Quốc lộ 1

Ngày 16.4, tin từ Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) cho biết đang làm việc với nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên Quốc lộ 1 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Rạng sáng cùng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang nhận được tin báo của người dân có nhiều thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép. Ngay lập tức, đơn vị phối hợp Đội CSGT Công an H.Châu Thành, Cảnh sát cơ động và Công an xã Thân Cửu Nghĩa chốt chặn trên Quốc lộ 1, hướng từ miền Tây về TP.HCM, đoạn qua ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 100 xe máy và gần 100 thanh thiếu niên đang tụ tập, tham gia đua xe trái phép. Trong nhóm đua, có nhiều thanh niên nằm dài trên yên xe , rú ga với tốc độ chóng mặt để tranh tài.