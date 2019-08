'Quái xế' 17 tuổi 'diễn xiếc' trên QL1 bị công an mời lên làm việc

Ngày 13.8, thiếu tá Hồ Quang Đông, Trưởng đồn Công an Hương An (H.Quế Sơn, Quảng Nam) cho hay đã tiến hành xác minh thông qua hình ảnh, clip trên mạng xã hội, mời lên làm việc đối với "quái xế" điều khiển xe máy với tốc độ cao

Sinh nằm trên yên xe biểu diễn xiếc trên QL1 Ảnh cắt từ clip

Theo thiếu tá Đông, vào lúc 17 giờ ngày 12.8, Đồng Phước Sinh (17 tuổi, ở thôn Trà Đình 1, xã Quế Phú, H.Quế Sơn) điều khiển xe máy Sirius BS 92G1 - 241.40 lưu thông trên QL1A, theo hướng bắc - nam với tốc độ cao. Sinh liên tục “diễn xiếc” nằm lên yên xe, phóng bạt mạng trên QL1, sau đó đăng tải clip lên mạng xã hội.

Sau khi nắm được thông tin, Đồn Công an Hương An tiến hành xác minh, nhanh chóng xác định người "diễn xiếc" trên xe máy là Đồng Phước Sinh nên mời về trụ sở để lại việc. Tại cơ quan công an, Sinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi khi nằm trên yên xe để điều khiển xe.

Theo thiếu tá Đông, hiện Sinh đang là học sinh của một trường THPT ở H.Quế Sơn. Em này chưa đủ 18 tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Đồn Công an Hương An đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện, chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng tiến hành xử lý “quái xế” theo quy định.