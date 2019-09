Tiền Giang: Hàng xóm rủ nhau đi trộm cắp, bị bắt khẩn cấp

Ngày 18.9, Công an TP.Mỹ Tho ( Tiền Giang ) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Trung Hiếu (25 tuổi), Lưu Minh Hùng (34 tuổi) và Nguyễn Công Danh (22 tuổi, cùng ngụ đường Nguyễn An Ninh, P.3, TP.Mỹ Tho) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 17.9, Hiếu rủ Hùng và Danh cắt ổ khóa cửa Phòng khám răng hàm mặt Sài Gòn trên đường Nguyễn Văn Giác, P.3, TP.Mỹ Tho để trộm tài sản. Sau khi phá cửa, cả 3 trộm được 1 iPad, 1 tivi 43 inches và một bộ bàn ghế inox. Do phòng khám này không người trông coi nên đến 8 giờ cùng ngày, nhân viên mới phát hiện bị trộm và trình báo công an.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an TP.Mỹ Tho tiến hành điều tra , truy xét và bắt giữ Hiếu, Hùng, Danh. Tại cơ quan công an, cả 3 đã thừa nhận hành vi của mình và công an đã thu hồi được toàn bộ tài sản bị trộm.