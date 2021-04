Tiền Giang: Khởi tố các bị can liều lĩnh 'cưa sống' dây tiếp địa đang dẫn điện

Ngày 14.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Phước ( Tiền Giang ) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giam đối với 4 bị can gồm: Đoàn Phước Nguyên (20 tuổi); Nguyễn Văn Duy (18 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lý Đông) và Đào Công Khanh (27 tuổi, ngụ TT.Tân Hiệp, H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Trần Văn Viên (31 tuổi, ngụ xã An Thạnh, H.Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng); tạm giữ hình sự 2 nghi phạm khác để điều tra về hành vi “ trộm cắp tài sản ” và "h ủy hoại tài sản ”.