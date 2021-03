Người phụ nữ đốt nhà chồng cũ vừa lẻn về đã bị công an tóm gọn

Ngày 25.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho phối hợp Công an H.Tân Phú Đông ( Tiền Giang ) bắt giữ bị can Kiều Ngọc Diễm (36 tuổi, ngụ ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, H.Tân Phú Đông, Tiền Giang). Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho cũng vừa ra lệnh tạm giam 2 tháng, đồng thời phục hồi điều tra vụ án đốt nhà chồng cũ đối với bị can Kiều Ngọc Diễm. Diễm là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi “ huỷ hoại tài sản”