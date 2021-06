Tiền Giang: Khởi tố vụ án liên quan người trốn khai báo, nhiễm Covid-19, tạo ổ dịch lớn

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19 ở xã Mỹ Hạnh Đông

Ngày 19.6, thượng tá Võ Quang Ái, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TX.Cai Lậy (Tiền Giang), cho biết ông vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “ Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại xã Mỹ Hạnh Đông, TX.Cai Lậy khiến toàn bộ xã Mỹ Hạnh Đông phải phong tỏa

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TX.Cai Lây đang khẩn trương, tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can và đề nghị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Việc bị phong tỏa cách ly đã khiến cho đời sống của gần 9.000 người dân xã Mỹ Hạnh Đông gặp rất nhiều khó khăn, phải cần đến sự hỗ trợ của ngân sách ẢNH: B.B

Theo kết quả điều tra ban đầu, ổ dịch Covid-19 tại xã Mỹ Hạnh Đông, TX.Cai Lậy khởi phát từ ngày 11.6 sau khi bệnh nhân Covid-19 tên T.T.Ch. (46 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông) đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Đông và được phát hiện dương tính với Covid-19.

Qua điều tra truy vết, phát hiện nguồn bệnh xuất phát từ bà H.M.Tr. (38 tuổi, ngụ đường Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp, TP.HCM; nơi vào thời điểm này, áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16). Trước đó, bà Tr. về nhà chồng tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông nhưng không tự giác khai báo y tế , không chấp hành cách ly phòng chống dịch.

Bà Tr. cũng không hợp tác với cán bộ y tế trong lấy mẫu xét nghiệm. Thậm chí, lực lượng chống dịch tại địa phương phải cưỡng chế bà Tr. để lấy mẫu xét nghiệm. Mẫu bệnh phẩm của bà Tr. sau đó được khẳng định dương tính SARS-CoV-2

Sáng 19.6: Có 94 ca Covid-19, Tiền Giang có thêm 3 ca

Đến nay, ổ dịch trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Đông đã có 21 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 10/17 người là F1 của bà Tr., 11 trường hợp còn lại là người tiếp xúc gần của các bệnh nhân khác nhưng cũng xuất phát từ nguồn lây là bà H.M.Tr.

Theo Cơ quan điều tra Công an TX.Cai Lậy, đây là vụ án lây lan dịch bệnh Covid-19 nghiêm trọng đến mức ông Trần Văn Thức, Chủ tịch UBND TX.Cai Lậy, phải ký quyết định phong tỏa, cách ly toàn bộ xã Mỹ Hạnh Đông từ 12 giờ ngày 13.6 đối với tổng số 2.327 hộ dân và 8.593 nhân khẩu.

Liên quan đến ổ dịch ở xã Mỹ Hạnh Đông, trước đó, ông Nguyễn Văn Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, có công văn yêu cầu Công an TX.Cai Lậy phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang vào cuộc điều tra, làm rõ. Nếu xác định có phạm tội "làm lây lan dịch Covid-19" thì sớm hoàn tất để đưa vụ an ra xét xử.

Thêm 3 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Trong sáng 19.6, theo Bộ Y tế, địa bàn tỉnh Tiền Giang có thêm 3 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, là các bệnh nhân: 12463, 12466 và 12468. Cả 3 bệnh nhân Covid-19 được ghi nhận trong khu vực phong tỏa chợ Ba Dừa, xã Long Trung, H.Cai Lậy. Đây là 3 người trong cùng một gia đình, cùng là tiểu thương buôn bán tại chợ Ba Dừa. Hiện cả 3 bệnh nhân đã được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang.

Trước khi bị phong tỏa, ổ dịch ở xã Mỹ Hạnh Đông đã lây lan ra tận địa bàn TP.Mỹ Tho. ẢNH: B.B

3 bệnh nhân Covid-19 mới trên có liên quan đến bệnh nhân 10630 (tiểu thương bán thịt heo tại chợ) có hộ khẩu tại xã Long Khánh, TX.Cai Lậy. Đây là những bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên ghi nhận trên địa bàn H.Cai Lậy.

Các địa phương đã có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở tỉnh Tiền Giang gồm: H.Chợ Gạo, TX.Cai Lậy, H.Cai Lậy và TP.Mỹ Tho.