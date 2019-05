Tiền Giang nhận quản lý Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng vốn được phê duyệt đầu tư 9.668 tỉ đồng, có chiều dài 51,1 km, điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (nối tiếp đường cao tốc TPHCM - Trung Lương) với điểm cuối giao với QL30 tại nút giao An Thái Trung (H.Cái Bè, Tiền Giang). Dự án được tái khởi động từ ngày 7.2.2015, do liên danh các nhà đầu tư Tuấn Lộc - Yên Khánh - BMT - Thắng Lợi - Hoàng An - Công ty Cổ phần Đầu tư cầu đường CII; Đại diện Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là Bộ GTVT. Cuối năm 2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, thành viên chiếm 30% cổ phần trong liên doanh nhà thầu thi công Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, có liên quan đến các vụ án hình sự và vẫn đang bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng điều tra làm rõ khiến các ngân hàng dừng giải ngân cho dự án. Thêm nữa, các điều kiện giải ngân vốn tín dụng trước đó bất hợp lý; Các cơ sở đầu vào của phương án tài chính không đảm bảo, lãi suất vay vốn tín dụng thấp, tổng mức đầu tư thiếu tính khả thi... đã khiến dự án lâm vào bế tắc. Tổng vốn đã đầu tư vào dự án khoảng 2.000 tỉ đồng, tổng khối lượng thi công đạt 15%.