Tiền Giang thêm 4 bệnh nhân Covid-19 tử vong

Một trong số bốn bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện dã chiến số 2 là bệnh nhân 28 tuổi (ngụ P.3, TX.Gò Công), được chuyển đến điều trị tại bệnh viện này từ 1 giờ 15 ngày 9.7 do bệnh diễn biến nặng.

Tại bệnh viện Dã chiến số 2, bệnh nhân (BN) được chẩn đoán suy hô hấp nặng, viêm phổi do Covid-19 bội nhiễm, viêm dạ dày. Đến 16 giờ ngày 14.7, bệnh nhân khó thở nhiều nên được chỉ định đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập và điều trị tích cực. Tuy nhiên, lúc 18 giờ cùng ngày, BN bị suy hô hấp không hồi phục và tử vong. Kết luận nguyên nhân tử vong do viêm phổi do Covid-19 biến chứng ARDS trên thể trạng béo phì.

Một BN Covid-19 khác tử vong là nữ, 35 tuổi (ngụ đường Đinh Bộ Lĩnh, P.2, TP.Mỹ Tho). BN do Bệnh viện Dã chiến số 3 (Trung tâm y tế Gò Công Đông) chuyển đến Bệnh viện Dã chiến số 2 vào lúc 19 giờ 45 ngày 14.7.

Tại bệnh viện Dã chiến 2, BN được chẩn đoán suy hô hấp cấp do Covid-19, được xử trí đặt nội khí quản và thở máy ngay lúc nhập viện, oxy, kháng sinh, kháng viêm Steroide, triệu chứng.

Đến 11 giờ 30 ngày 15.7, BN diễn biến nặng, suy hô hấp không hồi phục, tử vong lúc 12 giờ 35. Chẩn đoán BN tử vong do suy hô hấp cấp tiến triển mức độ nặng trên nền viêm phổi do Covid-19; tăng huyết áp; Đái tháo đường type 2, cơ địa béo phì.

Tính đến nay, trên địa bàn Tiền Giang đã có 8 BN Covid-19 tử vong.