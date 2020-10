Tiền Giang: Xe tải va chạm xe máy, 2 người tử vong, 1 người bị thương

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn , khoảng 14 giờ 40 ngày 30.10, xe tải BS 51C - 835.38 do tài xế Lê Đức Anh (27 tuổi, ngụ Long An) điều khiển lưu thông trên QL1 theo hướng từ miền Tây đi TP.HCM. Khi đến đoạn ngã ba QL1 giao với QL50, thuộc địa bàn P.10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang , tài xế cho xe rẽ phải để tiếp tục lưu thông về hướng QL50 thì bất ngờ va chạm với xe máy BS 84F1 - 144.72 do một cô gái khoảng 23 tuổi điều khiển lưu thông cùng chiều trên QL1. Trên xe máy chở một bé gái khoảng 10 tuổi ngồi phía trước và một phụ nữ ngồi phía sau.