Tiến tới chung sống an toàn với dịch bệnh Covid-19

Chiều 17.4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) đã có cuộc họp với 63 địa phương, các bộ, ngành cơ quan T.Ư để góp ý cho dự thảo chỉ thị mới của Thủ tướng về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam , Trưởng ban Chỉ đạo, cho biết sau cuộc họp Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo sẽ tiếp thu ngay trong đêm. “Ngày mai phải hoàn thiện để trình Thủ tướng. Muộn nhất là đầu tuần sau phải có chỉ thị mới để triển khai thực hiện”, ông Đam nhấn mạnh.

Nói thêm về công tác chống dịch Covid-19 , Phó thủ tướng khẳng định, dịch bệnh sẽ còn kéo dài dù tới đây có lúc dịch sẽ lắng xuống ở một số nơi. Nhưng chỉ khi nào có thuốc đặc trị, vắc xin mới có thể coi là cơ bản hết dịch. Do đó, ông Đam cho rằng trong thời gian tới phải tiếp tục kiên định các biện pháp chống dịch theo nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch; không được chủ quan để dịch lan rộng nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo mục tiêu kép là đảm bảo ổn định, phát triển.

Theo đó, do dịch còn kéo dài nên “tiến tới chung sống an toàn với dịch bệnh”, mà để chung sống an toàn với dịch bệnh thì phải hiểu về vi rút, sự nguy hiểm và cơ chế lây lan của nó để phòng ngừa.

Cũng theo Phó thủ tướng, cùng với kiểm soát và chung sống an toàn với dịch bệnh , chúng ta đang có những điều chỉnh tích cực trong xã hội “từ trong ra ngoài”. Theo ông Đam, công tác phòng, chống dịch cũng giúp chúng ta thúc đẩy những thay đổi mà trước đây nhiều lần chúng ta đã nói đến và thúc đẩy song vẫn còn chậm từ việc ứng dụng công nghệ thông tin , chia sẻ dữ liệu cho tới những lề thói chưa đẹp từ việc không có văn hóa xếp hàng, lễ hội xô bồ…