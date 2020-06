Tiếp tục khởi tố cán bộ Ban QLDA môi trường và biến đổi khí hậu Đồng Hới

Ngày 2.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Ban Quản lý dự án (QLDA) môi trường và biến đổi khí hậu TP.Đồng Hới về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Theo kết quả điều tra ban đầu, sai phạm của ông Tuấn liên quan đến hành vi của ông Thái Vĩnh Tính (ở TP.Đông Hà, Quảng Trị; nguyên đại tá quân đội đã nghỉ hưu).

Cụ thể, dù đã nghỉ hưu nhưng ông Tính vẫn giả danh quân đội; làm giả hồ sơ, tài liệu để trúng gói thầu DH/NT.03 về rà phá bom mìn, vật nổ công trình xây dựng Nghĩa trang xã Bảo Ninh do Ban QLDA môi trường và biến đổi khí hậu TP.Đồng Hới làm chủ đầu tư với trị giá hơn 612 triệu đồng. Ông Tính đã thuê người ngoài quân đội thi công, hợp thức hồ sơ thi công, nghiệm thu và được thanh toán hơn 604 triệu đồng.

Ngày 29.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can , lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Thái Vĩnh Tính về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, liên quan đến sai phạm tại gói thầu DH/NT.03, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thuận, nguyên Giám đốc Ban QLDA về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.