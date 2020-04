Tiếp tục làm rõ các vấn đề về độc quyền viễn thông ở Phú Mỹ Hưng khác

Cũng trong tuần qua, sau khi có văn bản yêu cầu báo cáo của Sở TT-TT, trước phản ảnh của báo chí cũng như cư dân về cước viễn thông trong khu Phú Mỹ Hưng cao gấp 3 đến 8 lần bên ngoài, Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Cuộc sống mới (New Life), đơn vị đang độc quyền kinh doanh dịch vụ viễn thông tại đây, đã 2 lần có văn bản gửi khách hàng điều chỉnh giá cước dưới hình thức tăng băng thông, thêm gói giá thấp... tính ra giảm hơn 50% so với trước đây, ở một số gói dịch vụ, giá mới chỉ bằng 25% so với giá mà công ty này tự ấn định khi cung cấp dịch vụ internet.