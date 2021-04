Tiếp tục phát hiện cơ sở chế biến lâm sản xả thải trái phép ra sông Mã

“811.000 liều vắc xin Covid-19 do Covax cung cấp có hạn dùng 31.5, chúng ta phải triển khai tiêm chủng nhanh, không để liều nào bị hủy do không tổ chức tiêm”.

Công an đã bắt tạm giam ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Công ty xăng dầu Long An (thuộc Tập đoàn xăng dầu VN; đóng tại số 10 Trà Quý Bình, P.2, TP.Tân An, Long An) để điều tra về hành vi buôn lậu.