Tiếp tục phát hiện nhiều tài xế container dương tính ma túy

Công an Q.2 đã kiểm tra 56 tài xế, phụ xe container và phát hiện 1 tài xế dương tính với chất ma túy. Trước đó ngày 23.1, Công an Q.2 đã kiểm tra 56 trường hợp và phát hiện 3 tài xế dương tính với ma túy. Trung tá Chu Thành Hưng (Trưởng công an P.Cát Lái) cho biết, trong 3 tài xế bị phát hiện sử dụng ma túy ngày 23.1, có 2 tài xế không nơi cư trú ổn định nên đã lập hồ đưa đi trường cai nghiện bắt buộc, 1 tài xế xử phạt hành chính, bàn giao cho gia đình quản lý.

Theo Công an Q.2, nhiều tài xế container sợ bị phát hiện sử dụng ma túy nên đã giao phụ xe chạy vào cảng Cát Lái giao nhận hàng. Trong ngày 24.1, tổ công tác đã phát hiện 5 trường hợp người điều khiển container không có bằng lái FC.

Cũng trong ngày 24.1, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp cùng lực lượng liên ngành tiếp tục kiểm tra ma túy với các tài xế điều khiển xe container, xe khách lưu thông tuyến QL1A đoạn qua địa bàn Ninh Thuận.

Thượng tá Võ Mạnh Dũng, Phó trưởng phòng CSGT, cho hay trong hai ngày (22 - 23.1), kiểm tra 17 xe thì phát hiện 2 tài xế xe container dương tính với ma túy.

Cùng ngày 24.1, trên QL51, đoạn thuộc P.Phước Hòa, TX.Phú Mỹ, lực lượng CSGT phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra tài xế xe đầu kéo biển số 51C-654.38 tên Apdoro Hiêm (32 tuổi, ngụ TP.HCM) và cũng phát hiện người này dương tính với ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản, đưa xe đầu kéo cùng container và lái xe Hiêm về Phòng CSGT để xử lý.