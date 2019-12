Tiết kiệm hơn 4.200 tỉ đồng/năm với cổng dịch vụ công quốc gia

Chia sẻ thêm về tiện tích của cổng dịch vụ công quốc gia, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), cho hay cổng sẽ tích hợp các dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương.

Do đó, người dân chỉ cần đăng nhập 1 lần (bằng mã số bảo hiểm xã hội hoặc số chứng minh nhân dân/căn cước công dân) thì thông tin đó sẽ được sử dụng để đăng nhập cổng dịch vụ công bộ, ngành, địa phương và dùng trong các lần sau.

Bên cạnh làm thủ tục, cổng dịch vụ công sẽ giúp người dân, doanh nghiệp theo dõi chi tiết toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính . Cùng với đó, việc tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính cũng được tích hợp trên cổng dịch vụ công.

Đây cũng sẽ là công cụ để đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết dịch vụ công.

Đảm bảo an toàn, an ninh

Nói về mức độ an toàn thông tin, ông Phan cho biết, Văn phòng Chính phủ cùng các bộ Quốc phòng, Công an, Thông tin - Truyền thông và Ban Cơ yếu Chính phủ... đã đánh giá và khẳng định hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh.