Tiểu thương Trung tâm thương mại Phú Riềng 'nín thở' bán hàng

Tại khu vực chợ rau thuộc Trung tâm thương mại Phú Riềng (huyện Phú Riềng, Bình Phước ) vào sáng 11.10, một đống rác khá lớn nằm ngay giữa khu vực buôn bán của các tiểu thương nơi đây.

Theo nhiều tiểu thương ở đây, đống rác này đã xuất hiện nhiều ngày nay nhưng chưa được dọn dẹp gây ra mùi hôi thối rất khó chịu; nhiều giòi, bọ theo nước rỉ của rác bò ra các khu vực buôn bán của các tiểu thương.

Đống rác lớn này đã tồn ứ cả tuần nay nhưng không được thu gom Hoàng Giáp

“Tôi bán gần khu vực này rất là hôi thối, chịu không có nổi. Mọi người xung quanh ai cũng nói, họ cũng bức xúc lắm. Những người đi ngang qua, thậm chí những người hay mua hàng của mình bán, họ cũng ngại tới gần”, chị Đoàn Thị Tú Trinh, một tiểu thương bán rau tại Trung tâm thương mại Phú Riềng, chia sẻ.

Không chịu nổi mùi hôi, chị Trinh phải đeo khẩu trang để bán hàng Hoàng Giáp

Là người trực tiếp quản lý, dọn dẹp vệ sinh khu vực nhà vệ sinh ngay bên cạnh đống rác này, ông Hồ Xuân Nhượng, bức xúc: “Tôi vừa coi xe, vừa coi nhà vệ sinh, tôi phải hứng chịu nhiều nhất, hít mùi thôi khiến đau đầu luôn. Mấy ngày nay tôi cứ 4 giờ 30 sáng là tôi phải dậy tôi dọn rồi, mà giòi bọ nó bò, nó hôi gây ảnh hưởng cả những người buôn bán cũng như người dân tới mua hàng”.

Đống rác lớn nằm ngay gần khu vực buôn bán của các tiểu thương Hoàng Giáp

“Mấy ngày nay có nghe là sẽ hốt đống rác này đi… Nhưng cứ nói hốt mà không có hốt. Ăn buổi trưa thôi mà cũng ăn không có nổi. Bọ, giòi quá trời luôn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”, bà Lê Thị Mai, một tiểu thương tại Trung tâm thương mại Phú Riềng, than phiền.

Cửa hàng của chị Nguyễn Thị Kim Anh phải đóng cửa trước mùi hôi thối từ đống rác Hoàng Giáp

Thuê một cửa hàng lớn buôn bán nhiều mặt hàng từ quần áo, trang sức, xe đạp và đồ chơi cho trẻ em, chị Nguyễn Thị Kim Anh đã phải đóng một phần cửa hàng nhiều ngày nay do không thể chịu được mùi hôi thối từ đống rác này. Dù đã nhiều lần kiến nghị đến Ban quản lý chợ, cấp trên để di dời đống rác này, nhưng nó vẫn nằm im bất động.

Rác lâu ngày không được dọn, nhiều giòi, bọ lúc nhúc bò sang cả khu vực buôn bán của các tiểu thương Hoàng Giáp

Về vấn đề này, đại diện lãnh đạo UBND xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng (Bình Phước) cho biết đã nắm thông tin trên.

“Nguyên nhân đống rác lớn này chưa được di dời, được cho là do công tác thu gom rác thải được xã hợp đồng với một đơn vị thu gom thực hiện. Tuy nhiên bãi rác lớn nơi tập kết rác thì lại không thuộc quyền quản lý của xã mà thuộc quyền quản lý của Phòng TN-MT huyện, mấy hôm nay do bãi rác đầy nên rác thải bị ứ đọng lại tại khu vực này. Việc này không phải do xã bỏ bê. Xã sẽ sớm xử lý di dời đống rác này”, đại diện xã Phú Riềng cho biết.

Đống rác này nhiều ngày nay đang trực tiếp ảnh hưởng đến công việc buôn bán cũng như sức khỏe của nhiều tiểu thương Hoàng Giáp

Việc nhiều rác thải tồn ứ ngay trong khu vực trung tâm buôn bán của các tiểu thương trong nhiều ngày liền không chỉ gây bức xúc cho người dân, các tiểu thương mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và công việc buôn bán của các tiểu thương nơi đây. Thiết nghĩ, chính quyền cần phải sớm xử lý dứt điểm và không để tình trạng này tái diễn trong thời gian tới.