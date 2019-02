Tìm nhà bạn gái chúc Tết, 2 thanh niên bị đánh vì tưởng bắt cóc trẻ em

Sáng 7.2, ông Cao Thành Lê, Trưởng Công an xã Diễn Hoa (huyện Diễn Châu, Nghệ An), cho biết sự việc trên xảy ra tại địa bàn xã này vào chiều 6.2 (mùng 2 Tết).

Vào thời điểm trên, có hai thanh niên ngụ ở huyện Yên Thành (Nghệ An) dùng xe máy chở nhau đến xã Diễn Hoa để tìm một cô gái tên Mai (giới thiệu là làm giáo viên) quen qua mạng xã hội . Do không biết nhà cô gái này ở đâu nên hai thanh niên hỏi dò để tìm nhà. Khi thấy một nhóm trẻ em đang chơi bên đường, hai thanh niên này dừng lại hỏi thì được một cậu bé nói trong nhà mình có người tên Mai và ngồi lên xe để dẫn hai người này về nhà.

Đúng lúc này, mẹ cậu bé thấy con mình đang ngồi trên xe máy của hai thanh niên lạ mặt liền hoảng hốt tri hô. Người dân nghe tiếng hô “bắt cóc trẻ em” nên chạy ra vây đánh hai thanh niên.

Nhận được tin báo, Công an xã Diễn Hoa đã đến giải vây và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Diễn Châu. Qua xác minh, công an xác định hai thanh niên này không có ý định bắt cóc trẻ em và bị hiểu nhầm.

Ông Lê cũng cho biết, trong xã Diễn Hoa không có cô gái nào tên Mai làm giáo viên. Người có tên Mai mà cậu bé dẫn về nhà là ông nội của cậu bé. Có thể hai thanh niên này bị cô Mai nào đó “chơi khăm” nên mới bị trận đòn oan.