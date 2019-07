Tìm thấy thi thể ngư dân ở vùng biển Phú Quốc

Chiều 19.7, trung tá Nguyễn Phương Thanh, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (H.Phú Quốc, Kiên Giang ), cho biết đơn vị vừa vớt được thi thể một ngư dân trôi dạt trên vùng biển Phú Quốc ở khu vực cảng An Thới. Nạn nhân là ông Nguyễn Dược Nhi (42 tuổi, thường trú ấp Hòa An, xã Lâm Thới, H.Chợ Lách, Bến Tre).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 50 ngày 16.7, một sợi dây trên chiếc ghe cào đôi mang tên Trí Tín, số hiệu KG-94189TS bị đứt bật vào người khiến ông Nhi rơi xuống biển. Mặc dù các thuyền viên của ghe có quay lại tìm kiếm, nhưng không tìm thấy ông Nhi.

Đến khoảng 8 giờ ngày 19.7, ngư dân phát hiện thi thể ông Nhi trôi dạt trên vùng biển cảng An Thới nên báo lực lượng biên phòng ra vớt. “Hiện tại, thi thể ông Nhi đang được lưu giữ tại cảng An Thới chờ bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng”, trung tá Thanh cho biết,