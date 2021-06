Tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay 8.6: Chưa tới 24 giờ, TP.HCM có 69 ca nhiễm

BN 8944 là công an P.Phú Trung, Q.Tân Phú (TP.HCM) bị tổn thương phổi, suy hô hấp, cần chạy ECMO , nhưng do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã quá tải nên đã được hội chẩn, chuyển bệnh đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Công an H.Chợ Mới (An Giang) bắt giam bị can Đặng Văn Hùng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bị can Hùng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản ở các tỉnh miền Tây, đang bị truy nã.