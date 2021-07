Tin tức Covid-19 ngày 17.7: TP.HCM thiếu hàng nghìn tấn rau quả, thừa hàng trăm tấn thủy sản

Thêm 16 tỉnh thành phía Nam áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19, gồm: TP.Cần Thơ, tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang. Thời gian thực hiện là 14 ngày, thời điểm bắt đầu áp dụng do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định, nhưng không muộn hơn 0 giờ ngày 19.7. Trước đó, TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai đã thực hiện Chỉ thị 16.

KHẨN: 19 tỉnh thành phía Nam giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phòng Covid-19

TP.HCM không để ca Covid-19 lưu lại địa phương quá 12 tiếng. Sở Y tế ủy quyền cho Trung tâm cấp cứu 115 điều phối ca F0 đến bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19; tiếp nhận ca nhiễm Covid-19 trong trường hợp cấp cứu đến bệnh viện điều trị Covid-19. Việc không để F0 lưu lại địa phương quá 12 giờ nhằm giảm áp lực cho hệ thống y tế của quận, huyện; giảm tử vong đối với F0 chuyển nặng, nguy kịch.

TP.HCM yêu cầu đưa F0 mắc Covid-19 vào bệnh viện trong vòng 12 tiếng

TP.HCM thiếu khoảng 1.000 tấn rau củ quả, thực phẩm tươi sống mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân. Kế hoạch của Sở Công thương là triển khai 1.000 điểm bán hàng lưu động nhưng đến nay mới có hơn 150 điểm. Các công ty logistics, sàn thương mại điện tử, Viettel Post, VN Post, các chuỗi cửa hàng bán đồ mẹ và em bé, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp... được huy động để bán thêm rau củ và hàng đông lạnh cho người dân.

Hàng trăm tấn nông sản của nông dân TP.HCM không tiêu thụ được do giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Hội Nông dân TP.HCM kêu gọi nhiều đoàn thể, cơ quan, đơn vị kết nối tiêu thụ hàng nông sản của nông dân, trong đó có: thủy, hải sản (1.625 tấn nghêu, ốc, hàu…; 80 tấn cá rô, cá lóc; 360 tấn cá trê, cá tra, cá dồ lém; 1 tấn tôm), 50 tấn khô các loại, 2 tấn trái cây...

Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra 75/641 cửa hàng Bách hóa Xanh sau khi có thông tin phản ánh đơn vị này tăng giá so với niêm yết. Theo cơ quan quản lý thị trường, Bách hóa Xanh thực hiện niêm yết giá bán theo quy định; sẽ tiếp tục giám sát, kiểm tra trong những ngày tiếp theo. Quản lý thị trường công bố số điện thoại 028.39322491 để người dân phản ánh nếu gặp tình trạng nâng giá, hoặc gom hàng siêu thị đem ra ngoài bán thu lời.

Kiểm tra hệ thống Bách Hóa Xanh sau phản ánh tăng giá trong dịch bệnh Covid-19

Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc (TP.Long Xuyên) bị Sở TT-TT An Giang phạt 50 triệu đồng do đăng tin sai sự thật. Bệnh viện này đăng thông tin “Đặt vắc xin Covid-19 AstraZeneca” và mẫu đăng ký tiêm ngừa vắc xin Covid-19 dịch vụ trên trang Facebook, website của bệnh viện với giá 1,5 triệu đồng/mũi. Thanh tra Sở TT-TT An Giang xác định việc đăng tải thông tin tiêm vắc xin Covdi-19 dịch vụ là hành vi đưa thông tin sai sự thật theo Nghị định 15 ngày 3.2.2020 của Chính phủ.

TP.HCM triển khai thí điểm ứng dụng VHD (VietNam Health Declaration) quản lý, giám sát cách ly F1 tại nhà. Người cách ly tại nhà khai báo số điện thoại, nhận diện khuôn mặt và kích hoạt vị trí cách ly bằng điện thoại thông minh. Người cách ly khai báo y tế mỗi ngày 3 lần, khai báo ngay nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như sốt, ho, khó thở... VHD có chức năng kiểm tra đột xuất, giúp giám sát cách ly đúng quy định.

Khánh Hòa tạm đóng cửa đến 17 chợ ở tâm dịch TX.Ninh Hòa từ 0 giờ ngày 17.7. 17 chợ này nằm ở 10 phường có từ 10 ca dương tính Covid-19 trở lên gồm: Ninh Thủy, Ninh Lộc, Ninh Hiệp, Ninh Đa, Ninh Giang, Ninh Diêm, Ninh Sơn, Ninh Phú, Ninh Quang, Ninh Phụng và 7 xã có nguy cơ lây nhiễm cao gồm: Ninh Ích, Ninh Hà, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Vân, Ninh Thọ và Ninh An.

Hà Nội yêu cầu chính quyền các cấp chuẩn bị phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống dịch Covid-19. Phương châm này gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Yêu cầu này được đặt ra khi nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trở lại ở Hà Nội đang hiện hữu, để không bị động, bất ngờ khi dịch diễn biến xấu.

Đã có 17 tỉnh, thành ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19. 17 địa phương gồm: Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ và Cà Mau. Trong khi đó, TP.HCM đã hỗ trợ cho người dân 330 tỉ đồng, Đà Nẵng dự kiến hỗ trợ hơn 45 tỉ đồng.

TP.HCM đã đón 24 đoàn công tác đến từ Sở Y tế các tỉnh, bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện Bộ, ngành và 11 trường cao đẳng, đại học chi viện chống dịch Covid-19. Có tổng cộng 4.473 người, trong đó, có 535 bác sĩ, 1.222 điều dưỡng, 53 kỹ thuật viên, 8 giảng viên và 2.655 sinh viên tham gia hỗ trợ. Sở Y tế TP.HCM còn tiếp nhận 2.663 cán bộ giảng viên, sinh viên từ các trường đại học trên khắp cả nước.