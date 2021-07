Tin tức mới nhất ngày 29.7.2021 có bài: Việc cách ly F0, F1 triệu chứng nhẹ tại nhà sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện điều trị Covid-19 ẢNH: KHÁNH TRẦN Tin tức mới nhất ngày 29.7.2021 có bài: Cách ly F0, F1 tại nhà, làm sao để dân an tâm? Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ca nhiễm tăng cao khiến bệnh viện quá tải, nên việc F0 nhẹ, không triệu chứng (kể cả F1) cần được cách ly theo dõi y tế tại nhà là cấp thiết. Kể cả việc test nhanh Covid-19 cũng cần khuyến khích.

Bộ Y tế không khuyến khích người dân tự xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại nhà ẢNH: DUY TÍNH

Theo Bộ Y tế, hiện chủ trương của Bộ không khuyến khích người dân tham gia xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, bởi lẽ nếu xét nghiệm có kết quả âm tính sẽ gây ra tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch.

Một ngày ở Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ

Y bác sĩ tất bật khám, xử trí cho bệnh nhân tại phòng bệnh ở Khoa ICU Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ Ảnh: Trần Tiến

Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ là bệnh viện chuyên tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 đầu tiên trực thuộc Sở Y tế TP.HCM. Phóng viên Thanh Niên đã đến tận nơi, ghi nhận những tất bật, vất vả của bác sĩ, điều dưỡng làm việc tại nơi này.

Phát hiện công nhân test nhanh dương tính, nhưng công ty báo chậm cho địa phương

Phong tỏa Công ty Long Việt, nơi phát hiện 248 F0 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Công ty CP gỗ mỹ nghệ Long Việt (Công ty Long Việt, P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, Bình Dương) phát hiện công nhân test nhanh dương tính, nhưng công ty báo chậm cho địa phương.

Đường phố vắng vẻ về đêm trong những ngày TP.HCM hạn chế ra đường từ 18 giờ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo lãnh đạo TP.HCM, sau ngày 1.8, TP sẽ đánh giá lại tình hình và có thể cần thêm thời gian 1 - 2 tuần nữa để thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

Truy tố cựu Tổng giám đốc SAGRI và 18 bị can

Dự án khu nhà ở tại KP.4, P.Phước Long B (Q.9 cũ, nay là TP.Thủ Đức) ẢNH: CÔNG NGUYÊN

Lê Tấn Hùng, cựu Tổng giám đốc SAGRI bị truy tố về hai tội 'Tham ô tài sản' và 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Tiếp tục chuyển sớm tiền hỗ trợ tới người dân

Cán bộ đến tận nhà người dân tại TP.HCM chuyển tiền hỗ trợ Covid-19 Ảnh: Lê Trọng

Hoan nghênh việc giảm tối đa thủ tục giấy tờ để người dân sớm nhận tiền hỗ trợ, bạn đọc Báo Thanh Niên còn đề nghị cử thêm cán bộ giúp chính quyền cơ sở lập danh sách nhận hỗ trợ thật sát thực tế, không bỏ quên ai.

Tin tức mới nhất ngày 29.7.2021 còn có: Đề nghị xử lý một phó chủ tịch Hà Nội do liên đới 'đại án' Nhật Cường. Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an cho biết vừa có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Quyền, nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, hiện là Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, do liên quan đến vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại UBND TP.Hà Nội và một số đơn vị liên quan.