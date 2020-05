Nội dung: Theo quy định, quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực ngay từ ngày ban hành. Vậy phải chăng sau khi Hội đồng thẩm phán TAND tối cao ngày 8.5 có quyết định giám đốc thẩm giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải thì vụ án sẽ nhanh chóng khép lại?

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo luật Giao thông đường bộ sửa đổi. Đáng chú ý, trong dự thảo này có đề xuất các phương tiện mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện phải bật đèn cả ngày khi lưu thông.

Tự bào chữa trước tòa, bị cáo Phan Văn Anh Vũ cho rằng cấp sơ thẩm kết tội mình là không có căn cứ, nên đề nghị cung cấp những chứng cứ vật chất, cung cấp cụ thể những cấp lãnh đạo giúp cho bị cáo được mua nhà đất công sản giá ưu đãi.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 10.5.2020 còn có những tin bài: Lên mạng làm quen rồi dụ đàn ông vào khách sạn để cướp tài sản. Này 9.5, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ Huỳnh Lê Minh Thư (21 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Bến Tre), Lê Thiện Phú (22 tuổi), Nguyễn Hữu Ấm (24 tuổi, cùng ngụ TP.Mỹ Tho), Đặng Hoàng Sơn (21 tuổi) và Phạm Thanh Lâm (25 tuổi, cùng ngụ H.Chợ Gạo, Tiền Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đàn em Tuấn “cá” ra đầu thú . Cụ thể: Ngày 9.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa tiếp nhận Đỗ Huy Hùng (ảnh, 36 tuổi, ngụ Thanh Hóa) ra đầu thú và khai nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Hùng được xem là đàn em thân tín của Nguyễn Quốc Tuấn (tự Tuấn “cá”, 43 tuổi, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa), nghi can cầm đầu băng nhóm trấn lột các tiểu thương quanh khu vực chợ Hóa An (P.Hóa An) vừa bị bắt giữ vào ngày 7.5.