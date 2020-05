Tuấn 'cá' trấn lột tiểu thương chợ Hóa An

Ngày 8.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) ra quyết định tạm giữ, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Tuấn (tức Tuấn “cá” , 43 tuổi, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa) cùng nhiều nghi can khác để tiếp tục điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Như Thanh Niên đã thông tin, mở rộng điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm tiểu thương ven KCN Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) do Lý Thị Loan (tức Loan “cá”, 39 tuổi) cầm đầu, Công an TP.Biên Hòa chiều 7.5 bắt khẩn cấp Tuấn (chồng của Loan “cá”). Vừa qua, Loan “cá” cùng 9 đàn em bị bắt giữ cùng với 9 đàn em thu tiền bảo kê trước cổng Công ty TNHH Chang Shin VN (H.Vĩnh Cửu) vào chiều 5.5. Công an đã xác định, cuối năm 2019, nhóm của Loan "cá" tổ chức thu tiền bảo kê từ 1 - 1,5 triệu đồng/sạp của các hộ kinh doanh quanh khu vực KCN Thạnh Phú.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an ghi nhận, vợ chồng Tuấn “cá”, bán cá tại chợ Hóa An (TP.Biên Hòa). Khoảng đầu năm 2019, vợ chồng Tuấn “cá” phát hiện khu vực phía trước cổng Công ty TNHH Pou Chen VN (đối diện chợ Hóa An, thuộc KP.An Hòa, P.Hóa An) có nhiều tiểu thương tự ý họp chợ buôn bán hàng rong nên cả 2 đứng ra bảo kê thu tiền. Tuấn, Loan cho đàn em đến đe dọa các tiểu thương, rồi đứng ra quản lý thu tiền mặt bằng với giá từ 100.000 - 400.000 đồng/tháng/chỗ; thu tiền dọn vệ sinh từ 5.000 - 7.000 đồng/tháng. Việc thu tiền vệ sinh được giao cho Ái, Tùng (chưa rõ lai lịch) thực hiện; còn thu tiền mặt bằng hằng tháng giao cho Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn “Úc”, 29 tuổi, ngụ ở H.Trảng Bom; nghi can bị bắt cùng với Loan “cá”) và 3 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) thực hiện.

Khoảng giữa năm 2019, 2 vợ chồng Tuấn “cá” xảy ra mâu thuẫn, rồi sống ly thân, nên Loan “cá” chuyển đến địa bàn khu vực chợ tự phát phía trước cổng Công ty TNHH Chang Shin VN giành địa bàn tiếp tục hoạt động bảo kê khu vực này. Còn Tuấn “cá” tiếp tục quản lý khu vực chợ tự phát phía trước cổng Công ty TNHH Pou Chen VN và quanh khu vực chợ Hóa An.