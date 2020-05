Tuấn 'cá', chồng Loan 'cá', trùm băng bảo kê, trấn lột tiểu thương chợ Hóa An ra sao?

Tuấn "cá" chính là chồng của Lý Thị Loan, nghi can vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang cùng với 8 nghi can khác đang thu tiền bảo kê trước công Công ty TNHH Chang Sin VN (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu) vào chiều 5.5.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định, vợ chồng Tuấn "cá", làm nghề kinh doanh buôn bán cá tại chợ Hóa An (TP.Biên Hòa).

Khoảng đầu năm 2019, vợ chồng Tuấn "cá" phát hiện khu vực phía trước cổng Công ty TNHH Pou Chen (đối diện chợ Hóa An, thuộc KP.An Hòa, P.Hóa An) có nhiều tiểu thương tự ý họp chợ buôn bán hàng rong nên cả 2 đứng ra bảo kê để thu tiền.

Tuấn và Loan cho đàn em đến đe dọa các tiểu thương, rồi đứng ra quản lý thu tiền mặt bằng với giá từ 100-400.000 đồng/tháng/chỗ; thu tiền dọn vệ sinh từ 5-7.000 đồng/tháng.

Việc thu tiền vệ sinh được giao cho Ái và Tùng (chưa rõ lai lịch) thực hiện; còn thu tiền mặt bằng hằng tháng giao cho Nguyễn Văn Tuấn (tự Tuấn Úc, ngụ ở H.Trảng Bom) và 3 nghi can khác (chưa rõ lai lịch) thực hiện.

Công an TP. Biên Hòa khám xét tại nhà riêng của Tuấn "cá" Ảnh: Gia Khánh

Khoảng giữa năm 2019, hai vợ chồng Tuấn "cá" xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sống ly thân nên Loan "cá" chuyển đến địa bàn khu vực chợ tự phát phía trước cổng Công ty TNHH Chang Shin VN bảo kê, quản lý khu vực này. Còn Tuấn "cá" tiếp tục bảo kê quản lý khu vực chợ tự phát phía trước cổng Công ty TNHH Pou Chen VN và quanh khu vực chợ Hóa An.

Cơ quan CSĐT kêu gọi các tiểu thương buôn bán từng bị Tuấn "cá" cùng đồng bọn thu tiền bảo kê liên hệ với Công an TP.Biên Hòa để cung cấp thêm thông tin sớm đưa các nghi can ra truy tố trước pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào chiều 5.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vây bắt Loan "cá" cùng 8 nghi can khác khi đang thu tiền bảo kê tại một tiệm bán sữa trước cổng Công ty TNHH Chang Shin VN. Theo điều tra, Loan "cá" cùng đàn em tổ chức thu tiền bảo kê của các hộ kinh doanh quanh khu vực KCN Thạnh Phú từ cuối năm 2019; mỗi tháng 1-1,5 triệu đồng/sạp.