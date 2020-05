Nhóm giang hồ Loan 'cá' thu tiền bảo kê ra sao ?

Mở rộng điều tra Theo Công an tỉnh Đồng Nai, ngoài việc bàn giao 4 đối tượng nêu trên cho Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Cửu điều tra theo thẩm quyền, thì đơn vị này tiếp tục tạm giữ hình sự Lê Trung Hiếu, Đặng Thái Quốc, Đỗ Xuân Dũng, Nguyễn Thành Tín, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Thanh Tuân (cùng ngụ Đồng Nai, cùng bị bắt vào chiều tối 5.5) để mở rộng điều tra. Cũng theo Công an tỉnh Đồng Nai, ngoài thu tiền bảo kê băng nhóm Loan “cá” còn vươn vòi ra các lĩnh vực khác, đó là tổ chức cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê, địa bàn hoạt động các khu nhà trọ xung quanh KCN Thạnh Phú, P.Trảng Dài và P.Tân Phong (TP.Biên Hòa). Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều cuốn sổ ghi số tiền thu hằng ngày của hàng trăm người dân buôn bán, sổ ghi cho vay, sổ ghi tiền đòi nợ thuê và sổ ghi đề...