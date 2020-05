Bắt khẩn cấp chồng giang hồ Loan 'cá'

Mở rộng điều tra vụ giang hồ thu tiền bảo kê xung quanh KCN Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu), ngày 7.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.Biên Hòa bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Tuấn (43 tuổi, còn gọi Tuấn “cá”; chồng của Loan "cá") - nghi can cầm đầu băng nhóm giang hồ chuyên bảo kê vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ vào chiều 5.5 - để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản; củng số hồ sơ để xử lý Lý Thị Phượng (38 tuổi, em ruột Loan "cá"; cùng ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa).

Theo một nguồn tin của PV Thanh Niên, sau khi khai thác các nghi can bị bắt giữ, có 2 nghi can khai nhận là đàn em của Tuấn “cá” được cử sang khu vực Công ty TNHH Chang Sin (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu) để hỗ trợ Loan “cá” thu tiền bảo kê. Hai nghi can này cũng khai thêm, hoạt động thu tiền bảo kê ở khu vực chợ Hóa An do Tuấn cầm đầu, có tính chất tương tự như Loan “cá” . Từ lời khai này, công an bắt giữ Tuấn “cá” để điều tra; qua khám xét thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến hoạt động bảo kê.

Cũng theo nguồn tin của PV Thanh Niên, trước đây vợ chồng Tuấn và Loan có vựa cá khá lớn trong chợ Hóa An (P.Hóa An), chuyên bỏ mối các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, quán nhậu... nên được tiểu thương gọi là Tuấn “cá” và Loan “cá”. Trong thời gian buôn bán, Loan còn cho các tiểu thương trong chợ Hóa An vay tiền góp với lãi suất tự thỏa thuận. Thấy hoạt động hiệu quả, hai vợ chồng Loan mở rộng địa bàn cho vay đối với những hộ kinh doanh nhỏ lẻ xung quanh cổng Công ty TNHH Pou Chen VN (đối diện chợ Hóa An). Để thu tiền cho vay, hai vợ chồng Loan “cá” quy tụ nhiều đối tượng có tiền án tiền sự, xăm trổ đầy mình nhằm uy hiếp con nợ. Từ thu tiền góp, vợ chồng Loan “cá” mở rộng ra hoạt động bảo kê ở chợ Hóa An và khu vực buôn bán gần cổng Công ty TNHH Pou Chen.

Năm 2019, nhận thấy hoạt động bảo kê hiệu quả, Loan “cá” giao lại địa bàn chợ Hóa An cho Tuấn “cá” và em gái, rồi một mình qua khu vực trước Công ty TNHH Chang Shin mở rộng địa bàn. Khu vực này trước đây có một người thường được gọi là N. “bộ đội” điều hành. Tuy nhiên, khi Loan “cá” kéo đàn em đến, N. “bộ đội” phải “nhường” lại địa bàn cho Loan “cá”.