Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 1.8.2020

Truy tố cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài vì sai phạm ở khu 'đất vàng'

Ngày 31.7, lực lượng công an cùng các đơn vị liên quan đã lập hàng rào chốt 8 điểm là cửa ngõ ra, vào Đà Nẵng nhằm ngăn người và phương tiện rời khỏi TP này.

Dự án 'ma' Khu dân cư Gò Cát mới - Phú Hữu do bị can tự lập bảng vẽ, phân lô, tổ chức rao bán, chiếm đoạt gần 42 tỉ đồng.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 1.8.2020, còn có: Tổ chức đám cưới cho con trai, trưởng công an huyện phải giải trình. Chiều 31.7, đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu đại tá Võ Văn Đãi, Trưởng công an H.Mộ Đức (Quảng Ngãi), giải trình về việc tổ chức đám cưới cho con trai đông người, trong khi đã có chỉ đạo tạm dừng tụ tập trên 30 người để phòng, chống dịch Covid -19.