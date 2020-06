Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 22.6.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.6.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.6.2020 có bài: Bệnh nhân khám BHYT chờ lấy thuốc Ảnh: DUY TÍNH Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.6.2020 có bài: Nhiều bệnh nhân được trả bảo hiểm y tế chục tỉ đồng . Theo đó, mỗi năm đóng bảo hiểm y tế khoảng 800.000 đồng, nhưng nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo, người bệnh được chi trả lên đến hàng tỉ đồng, thậm chí hàng chục tỉ đồng.

Triệu Quân Sự đối diện án phạt nào sau khi trốn trại giam?

Triệu Quân Sự được đưa về Trại tạm giam Quân khu 5 (TP.Đà Nẵng) Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Cuộc lẩn trốn khó tin của Triệu Quân Sự: Dạo chơi phố cổ Hội An, ngủ nhà nghỉ và bãi biển

Truy tố 2 người Đài Loan vận chuyển hơn 606 kg ma túy

Chiang Wei Chih và lượng ma túy bị thu giữ tại thời điểm phạm tội quả tang Ảnh: Công an cung cấp

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 2 bị can người Đài Loan là Chiang Wei Chih (32 tuổi) và Yeh Ching Wei (34 tuổi) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” với khối lượng hơn 606 kg ma túy.

Dàn cảnh bắt cóc gia đình doanh nhân trên cao tốc, cướp 35 tỉ đồng 7 nghi can bị bắt và súng dùng để đe dọa gia đình doanh nhân A. (ảnh nhỏ) Ảnh: Ngọc Lê

Thủ đoạn băng cướp dàn cảnh, cướp của doanh nhân 35 tỉ đồng trên cao tốc

Hôm nay, xét xử phúc thẩm đại án Hứa Thị Phấn giai đoạn 2

Hôm nay (22.6), TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Hứa Thị Phấn (72 tuổi, cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) và đồng phạm gây thiệt hại của TrustBank (nay là CB Bank) hơn 1.338 tỉ đồng.

Cảnh báo nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại

Theo BCĐ, đến 9 giờ ngày 21.6, thế giới ghi nhận gần 9 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 460.000 người tử vong. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố đại dịch Covid -19 đã bước sang giai đoạn “mới và nguy hiểm”. Trong nước, nguy cơ bùng phát dịch trở lại rất cao do nguồn bệnh từ bên ngoài có thể tấn công vào trong nước bất cứ lúc nào, bởi làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 đã bùng phát ở nhiều nước.

Đi tìm Kỳ lân châu Á: Hồn thiêng giữ rừng xanh

Đội tuần tra KBT sao la Thừa Thiên-Huế nghiên cứu bản đồ để vạch tuyến tuần tra

Theo dấu sao la trên những cánh rừng nguyên sinh giữa dãy Trường Sơn, đã có người ngã xuống. Họ vĩnh viễn gửi hồn mình vào từng gốc cây, ngọn cỏ cùng những ước vọng dở dang khi đang bảo tồn loài vật bí ẩn này.

Hy sinh quyền lợi về kinh tế ngắn hạn để đảm bảo sức khỏe nhân dân

Thủ tướng gặp gỡ cử tri Hải Phòng Ảnh: H.P

Sáng 21.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) để báo cáo, thông tin về kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.6.2020, còn có: Một bệnh nhi tử vong do bạch hầu. Theo đó, ngày 21.6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông cho biết một bệnh nhi trong tỉnh vừa tử vong do biến chứng của bệnh bạch hầu.