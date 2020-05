Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 27.5.2020

Cây phượng trong sân Trường THCS Bạch Đằng (Q.3, TP.HCM) bị bật gốc đè trúng học sinh tử vong ẢNH: NGỌC DƯƠNG Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 27.5.2020 có bài Cây đổ đè chết học sinh : Đơn vị nào chịu trách nhiệm quản lý cây xanh trong trường học?. Theo đó, tại buổi họp báo do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin - Truyền thông và UBND Q.3 tổ chức, PV báo đài đặt câu hỏi về trách nhiệm của đơn vị liên quan về sự cố cây phượng ngã đè chết học sinh. Ông Lê Quang Đạo, Phó phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TP, khẳng định cây phượng nằm trong khuôn viên trường thì do nhà trường quản lý. Còn đối với cây xanh trên đường phố thì phân cấp về UBND 24 quận, huyện và Sở Xây dựng quản lý.

Vì đâu rừng Lâm Đồng tan hoang ?: Rừng cộng đồng “chia năm xẻ bảy”

Rừng cộng đồng ở Bảo Lâm tiếp tục bị cưa hạ. Lực lượng chức năng dẫu có kiểm tra nhưng không xử lý rốt ráo

“Bác sĩ không tên” làm tiền trên bàn mổ ?!: Không thể “đánh trống bỏ dùi”

“Vẽ bệnh, lấy tiền” trên bàn mổ được cho là khó phát hiện; đồng thời ít người bệnh dám tố cáo vì phía sau những phòng khám này có bóng dáng “côn đồ”. Do vậy, nếu chỉ xử lý kiểu “đánh trống bỏ dùi” sẽ không thể xử lý dứt điểm.

Bán biển số xe công vụ giả tràn lan: UBND TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm

Ngày 25.5, liên quan loạt bài Bán biển số xe công vụ giả tràn lan đăng trên Báo Thanh Niên (ngày 20, 21.5), ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, có ý kiến chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng này.

Tập trung xử lý vụ án Nhật Cường, Công ty gang thép Thái Nguyên

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp ẢNH: TTXVN

Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng họp, yêu cầu tập trung xử lý nhiều vụ án phức tạp, trong đó có vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Công ty gang thép Thái Nguyên.

Bắt nghi phạm vận chuyển gần 21 kg ma túy qua biên giới

Khanh và tang vật bị thu giữ ẢNH: BIÊN PHÒNG LONG AN CUNG CẤP

Chiều 26.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An cho biết khoảng 1 giờ cùng ngày, lực lượng phòng chống ma túy biên phòng phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu Bình Hiệp và Cảnh sát hình sự tỉnh Long An kiểm tra một thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang vượt qua biên giới, thuộc Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (TX.Kiến Tường, Long An). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này cất giấu 3 khẩu súng quân dụng; trong đó có 2 khẩu súng K59, 2 tiếp đạn, 15 viên đạn và 1 khẩu súng Zoraki, 1 hộp tiếp đạn, 25 viên đạn. Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, lực lượng liền khống chế, khám xét trong túi xách, phát hiện có 20,8 kg ma túy.

Nghi vấn cán bộ thuế, hải quan nhận hối lộ 5 tỉ đồng của công ty Nhật: Phối hợp với Nhật Bản điều tra

Tenma VN động thổ xây dựng kho hàng mới năm 2017 tại Bắc Ninh ẢNH: TENMA VN

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 26.5, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết phía VN đang phối hợp với Nhật để điều tra nghi vấn Công ty TNHH Tenma VN (Tenma VN) của Nhật Bản đưa hối lộ cho cán bộ, công chức thuế, hải quan.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 27.5.2020, còn có: Nguyễn Tấn Lương tiếp tục bị truy tố tội trốn thuế. Theo đó, ngày 26.5, Viện KSND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi, ngụ P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa) về tội “trốn thuế”. Lương chính là người đã gọi cho Ngô Đình Giang (tức Giang "36") kéo giang hồ đến nhà hàng Lam Viên (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) vây nhốt xe chở công an vào ngày 12.6.2019, gây xôn xao dư luận.