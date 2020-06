Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 27.6.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 27.6.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 27.6.2020 có bài Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 27.6.2020 có bài Cảnh giác dịch bệnh bạch hầu . Theo đó, Tình hình bệnh bạch hầu ở một số tỉnh Tây nguyên đang diễn biến với nhiều dấu hiệu phức tạp.

Bác sĩ Huỳnh Trung Triệu thăm khám cho bệnh nhi Giàng A Phủ Ảnh: Duy Tính

ASEAN nhấn mạnh đoàn kết giữa các thách thức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp báo chiều tối 26.6 Ảnh: Ngọc Thắng

Chiều tối 26.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi họp báo quốc tế sau khi kết thúc phiên họp cuối cùng của Hội nghị Cấp cao ASEAN 36.

Vì sao TP.HCM chậm giải quyết vấn đề Thủ Thiêm ?

Ông Trần Lưu Quang thừa nhận việc khắc phục và xử lý sai phạm ở Thủ Thiêm còn chậm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, dự án kéo dài hơn 20 năm nên có nhiều việc khó giải quyết, nhiều hồ sơ không còn, pháp luật cũng có nhiều thay đổi dẫn đến cùng một việc nhưng trước kia thì đúng như hiện tại thì sai.

Bị đe dọa, một phụ nữ chuyển 126 triệu đồng cho nhóm lừa đảo

Bà Y. cùng chiếc điện thoại có tin nhắn của “phòng điều tra”

Nạn nhân là bà P.T.N.Y (38 tuổi), ngụ xã Xuân Thọ, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), bị nhóm lừa đảo gọi điện dọa nạt vì liên quan đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền; quá lo sợ nên bà Y. đến ngân hàng chuyển 126 triệu đồng vào tài khoản của chúng.

Đại án DongA Bank giai đoạn 2:Ngân hàng yêu cầu bồi thường thêm hàng ngàn tỉ đồng Bị cáo Trần Phương Bình và đồng phạm tại tòa Ảnh: Ngọc Dương

Đề nghị tử hình kẻ cầm đầu vụ giết người, đổ bê tông thi thể

Bị cáo Hà được dẫn giải tại tòa Ảnh: Đỗ Trường Ngày 26.6, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phiên xét xử bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng các đồng phạm trong vụ giết người, đổ bê tông thi thể xảy ra ở xã Hưng Hòa (H.Bàu Bàng, Bình Dương).

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 27.6.2020, còn có: Nhiều địa phương có tân giám đốc công an. Theo đó, Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ Công an về việc điều động đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM. Trong dịp này còn công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Lâm Minh Hồng, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An.