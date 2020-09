Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 2.9.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2.9.2020 có bài: Điểm mặt những công trình vi phạm 'khủng' ở Bình Chánh . Theo đó, Thanh tra TP.HCM vừa công bố kết luận thanh tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn H.Bình Chánh từ tháng 1.2016 - 3.2020, trong đó điểm mặt nhiều công trình “khủng”, vi phạm kéo dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2.9.2020

Tại buổi họp báo chiều 1.9, các cơ quan ở TP.HCM đã giải đáp nhiều câu hỏi liên quan việc đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch cũng như quy trình điều động, bổ nhiệm.

Mãi cho đến những năm tháng cuối đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới cho chút thời gian thư thả để về quê. Cho đến những tháng năm đó thì con đường ven sông Kiến Giang từ trung tâm huyện lỵ về An Xá (xã Lộc Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) vẫn rất gập ghềnh, không được như bây giờ.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2.9.2020, còn có: Khởi tố Kế toán trưởng CDC Hà Nội vụ nâng giá máy xét nghiệm Covid-19 . Ngày 1.9, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Hoàng Kim Thư (33 tuổi), Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội và một số đơn vị liên quan.