Vụ Pate Minh Chay có khuẩn độc clostridium botulinum: Nhiều bất thường trong sản xuất, quản lý !

Thế nhưng, cũng chính Chi cục này vào tháng 3 đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.

Chiều 1.9, chúng tôi tìm đến cơ sở sản xuất Minh Chay của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới có địa chỉ tại số nhà 53, tổ 2, TT.Đông Anh, H.Đông Anh, Hà Nội thì thấy “cửa đóng then cài”. Liên hệ theo số máy 0976551287 của bà Nguyễn Thị Thùy Trang, người đại diện, giám đốc công ty này, nhưng bị từ chối cung cấp thông tin với lý do “có gì đều thông báo trên trang web minhchay.com”.

Trong ngày 1.9, Sở NN-PTNT Hà Nội cho biết đã có báo cáo gửi UBND TP và các đơn vị liên quan, từ kết quả xác minh của Chi cục Quản lý nông lâm sản và thủy sản Hà Nội - đơn vị chịu trách nhiệm quản lý. Cụ thể, Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở KH-ĐT Hà Nội cấp ngày 5.1.2018 và thay đổi lần thứ nhất vào ngày 26.3.2020, với loại hình sản xuất kinh doanh là chế biến thực phẩm chay (bò, cá, giò, chả, mọc, xúc xích, pate, bánh, ruốc nấm); rang và đóng gói muối vừng các loại hạt. Ngày 1.3.2020, cơ sở được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 01/2020/NNPTNT-HAN cho loại hình: chế biến thực phẩm chay (bò, cá, giò, chả, mọc, xúc xích, pate, bánh, ruốc nấm); rang và đóng gói muối vừng các loại hạt (hạnh nhân, điều, thông, bí xanh, hướng dương, macca, óc chó, vừng).

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT TP.Hà Nội, đến nay công ty này đã cung cấp hồ sơ bán ra 7.000 sản phẩm trong thời gian từ ngày 1.7 - 22.8. Công ty chịu trách nhiệm phải thu hồi và xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm và báo cáo về Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản TP.Hà Nội trước ngày 3.9.

Theo Sở NN-PTNT, trong ngày 30.8 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và UBND H.Đông Anh kiểm tra thì cơ sở này đã ngừng hoạt động từ ngày 29.8 theo yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm ( Bộ Y tế ). Tại cơ sở không còn tồn các thành phẩm, vỏ bao bì chứa đựng thực phẩm.

Đáng lưu ý, theo báo cáo của người đại diện và căn cứ bản tự công bố, cơ sở này sử dụng các nguyên liệu: chân nấm hương hữu cơ, chân nấm hương, mộc nhĩ, nấm hương khô, nấm hương khô organic, nấm đùi gà to, nấm đùi gà non, nấm sò yến, nấm sò (nấm bào ngư), nấm rơm, hạt dẻ cười, hạt bí đỏ, hạt hướng dương, đậu xanh, gạo, hạnh nhân, dầu hướng dương, dầu ô liu, hạt điều, hạt óc chó, lạc, bột mì, nước tương, bột nêm, hạt tiêu, muối tre, nước mắm từ thực vật. Nhưng tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được đầy đủ hồ sơ nguồn gốc, xuất xứ các loại nguyên liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm (hợp đồng, hóa đơn); chưa cung cấp được các hồ sơ theo dõi sản xuất trong thời gian từ 1.7 - 28.8 để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.